Jean-Paul Agon, le patron serein

Depuis hier, L’Oréal et Nestlé ont officiellement mis fin à leur pacte d’actionnaires. Le deuxième plus gros actionnaire de L’Oréal est donc totalement libre de ses mouvements. Une situation qui n’inquiète visiblement peu Jean-Paul Agon, le PDG de la marque de cosmétique.

C’est une union qui faisait date. Depuis presque un demi-siècle, Nestlé et L’Oréal avaient mis en place un pacte d’actionnariat. Avec une participation contrôlée du groupe suisse dans son capital, L’Oréal se protégeait ainsi d’un éventuel rachat hostile. Mais, six mois après la mort de Liliane Bettencourt, propriétaire du géant des cosmétiques, l’accord n’est plus.