Jeffrey Katzenberg: le pilier d'Hollywood s'attaque à la TV

School drop-out

Né en 1950 à New York d’une mère artiste et d’un père agent de change, il étudiera un an à l’université de la ville, avant de décrocher. En cause? "La police était partie en grève, une première à New York. J’ai donc eu un déclic et pensé que je pourrais faire mieux que d’être assis sur les bancs de l’unif", expliquera l’intéressé plus tard, en juin de cette année, lors d’une conférence à Stanford. Il se tourne alors vers la politique, assistant le maire et participant à autant de meetings que faire se peut du haut de ses 19 ans – ce qui lui vaudra le sobriquet de "Squirt" ("Morveux"), imaginé par le staff de campagne du politicien.