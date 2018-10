Jerry Brown, le poil à gratter de Donald Trump

"Nous sommes prêts à nous battre", avait lancé Jerry Brown le 14 décembre 2016 devant des géophysiciens américains réunis à San Francisco. Il s’agissait du premier discours du gouverneur démocrate de Californie depuis la victoire de Donald Trump à la présidentielle. Depuis lors, Jerry Brown symbolise la résistance des Etats aux politiques menées par Washington en matière d’environnement ou d’immigration, par exemple. Une résistance qu’il mène sans complexe étant donné qu’il ne pourra plus se présenter au poste de gouverneur à la fin de son quatrième et dernier mandat, dans un an (il avait déjà enchaîné deux mandats entre 1975 et 1983).