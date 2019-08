Jim Ratcliffe Le nouveau milliardaire du football

Jim Ratcliffe, première fortune britannique, propriétaire d’Ineos, vient officiellement de racheter le club de football français OGC Nice. Avant de viser plus haut, en s’appropriant éventuellement Chelsea.

Visées mercantiles? Réelle passion pour le sport et l’aventure? Facilités fiscales? Ambitions majeures dans le football européen?

Chacune de ces raisons a sans doute contribué à décider Jim Ratcliffe à débourser 100 millions d’euros pour racheter le club de football de l’OGC Nice. Cette somme représente davantage que celle qu’a dû payer Qatar Sport Investments pour s’offrir le Paris-Saint-Germain en 2011, ou que Frank McCourt a lâché pour racheter l’Olympique de Marseille en 2016. Et l’OGC Nice n’est qu’un club moyen de Ligue 1, avec un palmarès très chétif, et qui ne possède même pas son stade, l’Allianz Riviera. Le lieu de résidence fiscale du Britannique, à Monaco, ne se situe qu’à une vingtaine de minutes en voiture, ce qui a forcément compté au moment du choix.

Du pétrole à la vente de joueurs

Monaco est aussi devenu ces dernières années le club symbole du trading de joueurs, une activité florissante qui a fait passer au second plan les résultats sportifs dans le modèle économique. Ratcliffe a fait fortune dans le pétrole et les produits chimiques et n’aura aucun état d’âme à vendre des footballeurs.

Sa passion pour le sport et l’aventure est toutefois réelle et justifie en partie cette arrivée tardive dans le football: il a déjà effectué des expéditions au Pôle Nord et au Pôle Sud, parcouru l’Afrique du Sud pendant trois mois en moto et fini le marathon de Londres. Sa visite des installations sportives du prestigieux club londonien de Chelsea, il y a quelques mois, pourrait par ailleurs signifier que ses ambitions vont au-delà du football suisse (il a racheté le FC Lausanne en 2017) et du football français. "Nous avons étudié beaucoup de clubs, de la même façon que nous étudions des entreprises à Ineos, en termes de valeurs et de potentiel, et Nice a rempli les critères", a-t-il indiqué. Il a aussi admis qu’il avait encore des choses à apprendre dans le ballon rond, alors que sa première année à Lausanne s’est soldée par une relégation: "Nous avons fait quelques erreurs, mais nous apprenons vite. Ces erreurs ont été rectifiées et nous voyons déjà les bénéfices."

23 milliards de fortune

À 66 ans, Jim Ratcliffe peut dormir sur ses deux oreilles en cas d’échecs dans le football, ou même dans le cyclisme, où il est devenu un acteur majeur en mars dernier en rachetant la Team Sky, très remarquée pendant le Tour de France. Ces investissements n’y représentent qu’une toute petite proportion de sa fortune de 21,05 milliards de livres (23 milliards d’euros). Le risque le plus gros est celui de l’exposition médiatique, disproportionné dans le football et dans le cyclisme, alors que ce self-made-man a fait fortune sur le tard, alors qu’il était déjà d’âge mûr.

Anvers a été le cœur du développement des activités de Ratcliffe, à partir des années 90. En 1995, il a racheté pour 80 millions de livres le site de BP Chemicals, via la société qu’il avait co-fondée trois ans plus tôt, Inspec. L’acquisition a été réalisée aux deux tiers grâce à une levée de fonds, et trois concurrents potentiels avaient été battus sur le fil. Déjà très discret, Ratcliffe avait laissé le soin au président d’Inspec, John Hollowood, de commenter cette opération. Celle-ci allait s’avérer décisive dans le développement de la fortune de Ratcliffe, qui a fondé Ineos trois ans plus tard et racheté à la fois Inspec et le site d’Anvers. La stratégie a par la suite souvent été la même: racheter à bas prix et avec des montages financiers sophistiqués des activités délaissées par BP, puis les revendre au prix fort cinq ans plus tard.

Un modèle économique qui semble transposable dans le football.