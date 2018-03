Joël Dicker, lisse mais efficace... comme un bon polar

Ils sont des millions, et ils sont ravis: les lecteurs de Joël Dicker. Depuis hier, ils peuvent se mettre sous la dent son 4e roman: "La Disparition de Stephanie Mailer". Six ans après le mythique "La vérité sur l’affaire Harry Quebert", le phénomène littéraire va-t-il se reproduire?

Il est jeune, il est beau, il parle bien. Et il vend beaucoup, beaucoup de livres. Ce qui fait qu’il fait aussi beaucoup de jaloux, dans le monde de l’édition et bien au-delà. Son mythique "La vérité sur l’affaire Harry Quebert" (Prix Goncourt des Lycéens en 2012) a conquis plus de 3 millions de lecteurs à travers le monde, dont la moitié en français. Et il s’apprête à être adapté sous forme de série, par Jean-Jacques Annaud en personne.