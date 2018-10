John Bolton, l'ultra-faucon de la Maison-Blanche

Partisan de la manière forte

America first

Dans son livre "Surrender Is Not an Option", Bolton critique l’ONU, le multilatéralisme et tous les traités internationaux. Sans surprise, il est eurosceptique et pro-Brexit. Des positions qui s’expliquent, selon Colin H. Kahl et Jon Wolfsthal, par "une tendance à penser au scénario du pire, une façon de déformer les informations pour justifier la guerre avec les Etats voyous, un mépris pour les alliés et les institutions multilatérales, une confiance aveugle dans la puissance militaire américaine, et une tendance à penser que la fin justifie les moyens, même s’ils sont terrifiants." De quoi inquiéter la communauté internationale, notamment l’Europe, qui espère éviter une crise entre Moscou et Washington.