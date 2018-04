John Giannandrea, un petit ponte de l'IA chez Apple

Chez les géants américains de la tech comme dans le monde du foot, il n’y a pas de petit transfert. Apple vient de nous le rappeler en débauchant, à coups de milliers de dollars, le chef de la division recherche et intelligence artificielle chez Google . John Giannandrea avait rejoint Google en 2010 , lorsque la firme de Mountain View avait racheté la start-up Metaweb, spécialisée dans le web sémantique , dont il était le cofondateur et directeur technique.

Pas d’apocalypse IA

" Je pense qu’il y a beaucoup de battage médiatique autour de l’IA actuellement. Il y a trop de gens qui sont déraisonnablement inquiets" , avait-il notamment déclaré. Plus loin, il affirmait même ne pas avoir peur de "l’apocalypse IA" annoncée. " Je m’oppose au battage médiatique et aux bruits que certains font", avait-il ajouté faisant peut-être référence aux propos alarmistes d’Elon Musk. Le patron de Tesla Motors craint que la rivalité engendrée par l’intelligence artificielle n’aboutisse à une troisième guerre mondiale.

Une bonne nouvelle pour Apple

John Giannandrea va diriger la division "machine learning et AI strategy". Il fera partie des seize cadres qui dépendent directement de Tim Cook. "Notre technologie doit être imprégnée des valeurs que nous chérissons tous. John partage notre engagement envers la protection de la vie privée et notre approche réfléchie alors que nous rendons les ordinateurs encore plus intelligents et plus personnels ", a commenté le patron d’Apple.