Jonathan Milton Nelson, l'homme derrière l'acquéreur de VOO

En 1987, Oliver Stone dépeignait dans "Wall Street" ce qui allait devenir l’archétype de l’investisseur de la décennie folle des 80’s. Michael Douglas y incarnait magistralement Gordon Gekko , un homme d’affaires mégalomane, insatiable, vulgaire et sans scrupules, capable de liquider en quelques heures une entreprise saine dans le seul but de dégager d’importants bénéfices.

À peine deux ans plus tard, Jonathan Milton Nelson fondait Providence Equity Partners LCC. Et si l’une des principales qualités de l’homme est de cultiver la discrétion dans un univers où l’étalage de ses réussites est souvent la norme, il ne peut être une meilleure antithèse du personnage de Gordon Gekko que lui.

Du flair et des manières

Après un passage par Wellman , une entreprise chimique de Boston, où il gère les opérations en Asie, il vit une année en Europe avant de reprendre des études à Harvard. Il est engagé en 1983 par Narragansett Capital, où il se fait rapidement remarquer: il rachète son ancien employeur et récupère vingt fois l’investissement initial en l’espace de seulement trois ans.

Fort de ses succès, il lance Providence Equity Partners en 1989 et fait le choix de se concentrer sur le secteur des télécoms et des câblo-distributeurs, qui était encore fragmenté et entamait alors sa consolidation.