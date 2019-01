Juan Guaido, l'autre président du Venezuela

Président par intérim autoproclamé, Juan Guaido semble être parvenu à rassembler l’opposition vénézuélienne contre Nicolas Maduro.

Juan Guaido, qui vient de s’autoproclamer président par intérim du Venezuela, avec la bénédiction des Etats-Unis et du Brésil, était un illustre inconnu il n’y a encore que quelques semaines. Mais tout a basculé pour cet ingénieur de 35 ans lorsqu’il a pris les rênes du Parlement le 5 janvier dernier.

Qualifiant le président Nicolas Maduro d’usurpateur, il appelle à la tenue d’élections démocratiques et promet l’amnistie aux militaires qui accepteraient de désavouer le chef d’Etat. Les choses vont alors aller très vite. Maduro entame son second mandat présidentiel le 10 janvier et trois jours plus tard, les forces de sécurité arrêtent Guaido avant de le relâcher.

L’incident ne l’impressionne pas et Guaido appelle la population à manifester massivement le 23 janvier. Son appel est entendu et des dizaines de milliers de Vénézuéliens descendent dans les rues. On n’avait plus vu cela depuis les manifestations de 2017. Fort de cette mobilisation, Guaido vient donc de passer à la vitesse supérieure.

L’affaire Instagram Instagram aurait-il retiré mercredi son macaron bleu de certification à Nicolas Maduro pour le donner à Juan Guaido? C’est en tout cas la rumeur qui a circulé quelque temps sur la toile avant qu’une enquête plus approfondie démontre que le 13 janvier dernier, le compte de Maduro n’était pas plus certifié qu’aujourd’hui. Ce qui est certain c’est qu’avec ses 1,4 million de followers sur Instagram, Guaido y bat à plates coutures Maduro (501.000).

Origines modestes

Son succès auprès de la population, il le doit notamment à ses origines modestes. Il est élevé avec ses six frères et sœurs dans une famille de la petite classe moyenne de La Guaira, une ville portuaire située au nord de Caracas. La famille sort indemne de la coulée de boue qui avait fait 10.000 morts dans l’Etat de Vargas en 1999, mais elle traverse alors des moments très difficiles. "Je sais ce que c’est d’avoir faim", dira-t-il plus tard.

Guaido fait des études d’ingénieur industriel et décroche ensuite un diplôme en administration publique à la George Washington University. Il participe aux manifestations étudiantes de 2007 contre la réforme institutionnelle du président vénézuélien de l’époque, Hugo Chavez, et qui sera rejetée par référendum.

En 2009, Guaido cofonde le parti de centre gauche Volonté populaire avec Leopoldo Lopez, l’ancien maire de Chacao, dans la banlieue de Caracas. Lopez, qui était alors l’une des figures de proue de l’opposition, fait office de mentor pour Guaido. Mais son bras de fer avec le président Maduro finit par coûter à Lopez sa liberté en 2014. L’homme vit aujourd’hui en résidence surveillée mais maintient des contacts étroits avec Guaido.

Arrestation musclée Le 13 janvier dernier, les services de renseignement vénézuéliens arrêtaient Guaido alors qu’il se rendait à une réunion politique. L’opération, qui se déroule au plein milieu d’une autoroute, est diffusée en direct sur les réseaux sociaux. Guaido sera relâché quelques heures plus tard. Selon certaines rumeurs, il aurait convaincu ses ravisseurs de le relâcher en échange d’une amnistie future. Il semblerait surtout que le gouvernement Maduro ait préféré calmer le jeu suite à l’émoi suscité par cette arrestation musclée.

Ascension fulgurante

C’est d’ailleurs en grande partie suite à l’emprisonnement et au départ en exil de plusieurs leaders de l’opposition que Guaido, entré au Parlement en 2011 comme membre suppléant et élu en 2015 député de l’Etat de Vargas, doit son ascension fulgurante. Son arrivée au perchoir de l’Assemblée nationale est également due à un concours de circonstances. Après les élections législatives de 2015 qui avaient vu la victoire des partis d’opposition, ceux-ci avaient signé un accord en vertu duquel chacun assumerait à tour de rôle la présidence du Parlement. En ce début 2019, c’était au tour de Volonté populaire et de son leader, Guaido, d’assumer ses responsabilités. Ce fan de base-ball et de salsa n’est pas sans qualités cependant. Et l’une d’entre elles, c’est d’être un rassembleur, une qualité d’autant plus précieuse que cela faisait des années que l’opposition à Maduro avançait en ordre dispersé.