Jürgen Resch, l'homme qui exaspère l'industrie automobile

En Allemagne, une petite association de défense de l’environnement, la DUH, milite depuis des années contre les véhicules à moteur diesel. Son chef, Jürgen Resch, est le cauchemar des patrons de l’industrie automobile.

Jürgen Resch se décrit volontiers en amoureux de la nature. Le cheveu blanc neige, fines lunettes, costume-cravate, il arpente dès que son emploi du temps le lui permet les rives du Lac de Constance, sa région natale, pour y observer les oiseaux. "Je suis un ornithologue", aime-t-il à répéter.

Le profil 1975: Débute sa carrière d’activiste à la tête de l’association protection de l’environnement du Lac de Constance

1988: Jürgen Resch devient président de l’association DUH

2002: Il lance la campagne "pas de diesel sans filtre"

2005: Le filtre à particules fines est monté en série dans les voitures neuves.

2015: Lance la campagne "tuer les émissions des moteurs diesel". Porte plainte contre les villes de Stuttgart et Düsseldorf pour non-respect des normes de l’Union européenne en termes de qualité de l’air.

C’est du Bade-Wurtemberg que cet homme de 57 ans aux allures de professeur égaré dans le monde des affaires, organise depuis 30 ans la résistance à toute industrie, à tout lobby industriel, qui lui semblerait hostile à l’environnement. Ses premiers combats ont été contre l’Endrin dans les années 80, un puissant insecticide employé contre les campagnols, et qui tuait au passage de nombreux oiseaux. Plus récemment, il est parvenu à imposer le filtre à particules pour les véhicules polluants, et la consigne obligatoire sur les bouteilles en plastique ou en verre, devenue emblématique de l’Allemagne.

Mais jusqu’au scandale des moteurs diesel truqués par VW, c’est dans l’ombre que Jürgen Resch a mené ses combats, à la tête de la Deutsche Umwelthilfe, DUH, une petite association de 80 salariés et 274 membres, fondée en 1975 et devenue si bruyante qu’elle en fait trembler la classe politique et la puissante industrie automobile allemande. "Jürgen Resch, c’est un faux Robin des Bois!" estime un cadre de l’automobile à son sujet. "Il exagère complètement avec les émissions d’oxyde d’azote des moteurs diesel", ajoute un autre. "C’est un machiavélique sans scrupule", estime pour sa part un troisième.

Le diesel, son cheval de bataille

L’explosion du scandale des moteurs diesel truqués en septembre 2015, quelques jours après le lancement d’une campagne anti-diesel de la DUH, a fait considérablement décoller la notoriété de Jürgen Resch, qui a fait de la disparition des véhicules à moteur diesel des villes son cheval de bataille. "Il nous cassait les pieds depuis des années en nous disant que les constructeurs trichent avec les émissions, maintenant tout le monde sait qu’il avait raison", concède à son sujet la verte Bärbel Höhn.

Décision reportée La justice allemande a reporté au mardi 27 février sa décision sur d’éventuelles interdictions des véhicules diesel les plus anciens en centre-ville. Sont concernés quelque 9,4 millions de véhicules diesel répondant à des normes anciennes, Euro 5 et Euro 4, immatriculés en Allemagne. Pour la puissante industrie automobile allemande, une telle mesure serait désastreuse. La seule perspective de telles interdictions a déjà accéléré la chute des ventes de voitures diesel. Leur part de marché est passée de 48% en 2015 à 39% environ en 2017.

Les relations de la DUH avec les verts sont loin d’être paisibles. Jürgen Resch et son style envahissant ont le don d’exaspérer ses détracteurs. Winfried Kretschmann, soutien de l’industrie automobile depuis que cet écologiste libéral est devenu le premier ministre-président vert d’un Land allemand, dans le fief de Daimler, le Bade-Wurtemberg, en sait quelque chose. Les deux hommes, autrefois amis, ne se parlent plus. "Il est vendu à l’industrie automobile", tranche Jürgen Resch, insensible aux arguments de ceux qui lui rappellent que 800.000 emplois dépendent en Allemagne des constructeurs automobiles.

Lui rappelle que chaque année, des dizaines de milliers de personnes meurent prématurément dans le pays des conséquences du diesel, brandissant une étude suisse de 1986, selon laquelle les émissions des moteurs diesel provoquent de l’asthme et affaiblissent les défenses immunitaires.

"Dans un autre pays que l’Allemagne, on m’aurait sans doute déjà assassiné, explique Jürgen Resch. Ici, on cherche à me discréditer…" En question, le mode de financement de son association. 7 des 80 salariés de la DUH épluchent chaque année le contenu des campagnes de publicité, à la recherche de publicités mensongères, empochant au passage les dommages et intérêts accordés par la loi allemande à ceux qui les démasquent.