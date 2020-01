Karel Van Eetvelt, de patron des banquiers à boss du RSCA

Féru de cyclisme

S’il adore le football depuis son plus jeune âge, Karel Van Eetvelt voue également une passion à la petite reine. Il affirme ainsi dépenser quelque 2.000 euros par an à ce hobby, et effectuer au moins deux sorties de deux heures par week-end, pour un total de 7.000 km par an.

Admiration des Oranjes

Lors de sa présentation à la presse en tant que nouveau CEO du RSC Anderlecht, il a évoqué le souvenir de son premier match vécu au stade avec Robbie Rensenbrink sur la pelouse. Il est surtout un grand fan de feu Johan Cruyff, "le meilleur joueur de foot de tous les temps et aussi le plus intelligent".

Pression

Il est conscient qu’en prenant les rênes du club de football le plus titré du royaume, il ne dirigera pas une entreprise comme les autres. Les milliers de supporters du club sont à cran alors que l’équipe vit la pire saison de son histoire. "Tout doit être parfait à Anderlecht", ose-t-il. Il a du pain sur la planche.