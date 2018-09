Kevin Systrom: fin de story amère pour le boss d'Instagram

Le départ est soudain. Lundi 24 septembre, dans la soirée, Kevin Systrom a annoncé qu’il allait quitter son poste de directeur général d’Instagram , la plate-forme de partage de photos et de vidéos qu’il a créée avec Mike Krieger, lui aussi sur le départ. Six ans après avoir accepté d’être racheté par Facebook , le responsable évoque la volonté "de prendre des congés pour explorer à nouveau notre curiosité et notre créativité" .

Un rachat à un milliard

Pendant longtemps, la direction d’Instagram a bénéficié d’une certaine indépendance. Ces derniers mois pourtant, les rumeurs de tensions entre Kevin Systrom et Mark Zuckerberg se faisaient de plus en plus insistantes. Ce dernier s’impliquait de plus en plus dans la gestion quotidienne. Et il a aussi imposé des changements dans les commentaires et dans le partage des photos et des vidéos entre les deux réseaux.