Klaus Müller, le cauchemar de Volkswagen

Son nom était jusqu’à peu inconnu du grand public. Costume gris, chemise claire, cravate, fines lunettes rondes et cheveux plaqués en arrière, Klaus Müller ne ressemble guère malgré sa barbe de trois jours à l’activiste Vert qu’il a été par le passé. Il est depuis novembre dernier le héros d’une partie des clients du constructeur Volkswagen, floués par le scandale des moteurs diesel truqués.

Venu du monde politique

Müller lui-même vient de la politique. En 1998 il entre au Bundestag. Deux ans plus tard, il devient ministre de l’Environnement et de l’Économie du Schleswig Holstein. À 29 ans, il devient ainsi le plus jeune ministre d’un État régional allemand. Il quitte finalement la politique pour la défense des consommateurs, d’abord en Rhénanie puis au niveau fédéral.