Koen Van Gerven, contre vents et marées

Radial, le juste prix?

Interrogé en commission parlementaire, Koen Van Gerven a tenté de rassurer sur le rachat du groupe américain Radial. Avec un peu moins d’aplomb qu’auparavant par contre: "Aurais-je réalisé l’achat en sachant ce que je sais aujourd’hui? Oui. Au même prix? C’est autre chose."

En travers de la gorge

Le rachat avorté de PostNL est loin derrière lui, mais à lire entre les lignes, Koen Van Gerven regrette visiblement cette occasion manquée. "Je reste convaincu que vu la structure des deux entreprises et des deux pays, cela avait beaucoup de sens. Je pense aussi que j’ai fait montre de ténacité dans ce dossier. Mais la réponse a été non. Et non, c’est non."