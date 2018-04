Kris Van Assche, un Belge aux commandes de Berluti

Définir la silhouette du futur

Natif de Londerzeel, dans le Brabant flamand, Kris Van Assche est communément considéré comme un créateur minimaliste , particulièrement soucieux des détails et des couleurs avec un mélange savant de classique et de modernité censé épouser les modes de vie contemporains .

Dans une interview visible sur YouTube, à l’occasion de la collection été 2018 chez Dior, on peut découvrir ce fringant jeune homme habillé tout en noir, expliquant de sa voix douce et posée, presque fluette, qu’il a pour l’occasion "poussé l’héritage de Monsieur Dior un peu plus loin que d’habitude" et que son idée en général revenait à définir "la silhouette du futur".