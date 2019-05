Kristo Käärmann, le père du "Skype" des transferts d'argent

De l’art de transformer une frustration personnelle en affaire florissante. Kristo Käärmann et Taavet Hinrikus n’imaginaient sans doute pas que leur petit arrangement mutuel visant à contourner les commissions prohibitives retenues par les banques sur le change euro-livre sterling donnerait naissance à une licorne d’envergure mondiale valant aujourd’hui 3,1 milliards d’euros.

Il découvre le pot aux roses lors du transfert d’une prime de 10.000 livres (11.400 euros) sur son compte épargne à Tallinn. "J’ai payé une commission de 15 livres à ma banque à Londres, mais une semaine plus tard, j’ai découvert qu’un montant inférieur de 500 livres à ce que j’attendais était arrivé sur mon compte estonien" , racontera-t-il à la BBC.

Les deux jeunes Estoniens conviennent d’un change mutuel sans commission, et à un taux de change déterminé via un célèbre moteur de recherche Internet , qui leur permet de recevoir un montant proche du taux officiel.

Très vite, des amis estoniens se joignent au système mis en place. Deux ans plus tard, ils estiment avoir pu éviter ensemble entre 10.000 et 20.000 livres (entre 11.400 et 22.800 euros) de pertes de change.