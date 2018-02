"L'anti-Merkel" Jens Spahn rêve de la Chancellerie

Avoir la suite dans les idées peut parfois payer… Lorsque son professeur de français lui demanda il y a près de 20 ans le métier qu’il souhaitait faire après ses études, il répondit, sans l’ombre d’un doute: "Chancelier fédéral." À seulement 37 ans, Jens Spahn vient de franchir une nouvelle étape qui le rapproche un peu plus de son rêve de gosse. Ce catholique pratiquant, marié à un journaliste, va hériter du ministère de la Santé dans le futur gouvernement dirigé par Angela Merkel.

Cette nomination représente une belle victoire pour ce représentant de l’aile droite de l’Union chrétienne-démocrate (CDU), dont les membres ont validé, hier, l’accord de coalition avec les sociaux-démocrates. Ce trentenaire ne s’est notamment jamais privé de condamner la politique de la Chancelière en matière d’accueil des demandeurs d’asile et il s’est opposé au texte en faveur de la double nationalité.

Ce statut de "frondeur" dans une formation où les cadres ont plutôt tendance à ne pas critiquer "Mutti" (le surnom de la cheffe du gouvernement) en public et sa langue bien pendue ont permis à Jens Spahn de devenir un des chouchous des médias allemands. Régulièrement invité dans les talk-shows télévisés, le député n’a pas ménagé sa peine pour se faire connaître du grand public. Ce géant de 1,91 m aux larges épaules, qui soulève des kilos de fonte dans des salles de fitness pour se détendre après le travail, a toujours mené sa carrière en rasant les obstacles qui se trouvaient sur son chemin.

Né en 1980 à Ahaus à la frontière néerlandaise, Jens Spahn a adhéré au parti conservateur à seulement 17 ans. Fils d’un patron de PME et d’une secrétaire, le jeune homme ne se passionnait pas vraiment pour les études. Après avoir décroché son CESS à 19 ans, il a préféré quitter les bancs de l’école pour devenir banquier. Sa carrière dans la finance ne durera pas plus de deux ans. En 2001, il apprend qu’une nouvelle circonscription pour les élections législatives va être créée dans sa ville natale. Son parti avait déjà choisi son poulain mais l’ambitieux membre de l’association des jeunes conservateurs et du conseil municipal parvient à rassembler des délégués opposés à la direction de la CDU locale afin d’être nommé candidat officiel. Réélu à cinq reprises sur ses terres en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Jens Spahn décide bien vite de déménager à Berlin pour se rapprocher de la Chancellerie fédérale.