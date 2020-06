L'ex-conseiller raconte les transgressions de Trump

John Bolton était chargé de la sécurité nationale américaine de 2018 à 2019 . C'était l'un des conseillers les plus influents de Donald Trump . Les deux hommes n'étaient pas sur la même longueur d'onde sur la gestion de nombreux dossiers et leur collaboration s'était arrêtée en septembre. Le conseiller dit avoir démissionné, son président prétend l'avoir limogé.

Il raconte tout ça dans un livre: transgressions dans la politique étrangère, chaos à la Maison-Blanche... Et "The Room Where It Happened, A White House Memoir", qui doit être publié le 23 juin, fait déjà bien peur à l'entourage du président.