La troisième vie d'Axel Miller

Surprise: Georges-Louis Bouchez a choisi Axel Miller (ex-avocat, ex-CEO de Dexia, Petercam et D’Ieteren) comme chef de cabinet du Mouvement réformateur. "Ce sont deux flamboyants: cela peut faire des étincelles ou des merveilles…"

"Bonne pioche!" C’est avec ces deux mots qu’on nous résume, çà et là, le recrutement par Georges-Louis Bouchez, le nouveau président du Mouvement réformateur, d’Axel Miller. L’ex-avocat d’affaires, passé ensuite dans le business (il a dirigé successivement Dexia, puis Petercam et enfin D’Ieteren), sera, à compter de lundi, le chef de cabinet du MR en même temps que le directeur du centre Jean Gol, le think tank du parti. Le Montois de 33 ans s’est choisi un bras droit bruxellois de 54 ans.

Bonne pioche? Pour beaucoup, Axel Miller reste celui qui dirigeait Dexia lorsque le monstre bancaire s’est couché une première fois, lors de la crise de 2008. C’est Nicolas Sarkozy qui, un matin de septembre 2008, a exigé son départ de Dexia. L’Élysée en avait fait une condition non négociable à son accord au sauvetage du groupe bancaire belgo-français.

Parvenu début 2006 au niveau suprême chez Dexia, à l’âge de 40 ans, Axel Miller peut-il être tenu pour principal responsable de la déconfiture du groupe bancaire? "Les problèmes étaient là avant lui", estime un fin connaisseur de la maison. "Il y a notamment eu la folie des grandeurs de son prédécesseur Pierre Richard", même si Axel Miller fut le conseiller de Dexia dans les grandes acquisitions signées par le dirigeant français (notamment l’assureur américain FSA, qui a mis le groupe dans de sales draps par la suite). "Par contre, il a tardé à réagir lorsqu’il s’est rendu compte que la France gérait de son côté sa branche du groupe (NDLR, l’ex-Crédit local de France). Il a probablement sous-estimé la situation et ne s’est pas vraiment emparé du problème qu’était le manque d’intégration du groupe. Sans doute aurait-il mieux fait de rester avocat d’affaires, où il était juste le meilleur de la place bruxelloise. Mais il a voulu passer de l’ombre à la lumière."

Axel Miller restera quelque temps encore dans la finance, à la tête de la société de bourse Petercam. La greffe ne prendra jamais et il sera remercié trois ans plus tard, en 2012. Dans un tout autre registre, il est choisi l’année suivante pour diriger le groupe D’Ieteren, mais la famille propriétaire finira par s’en séparer en avril 2019, sur fond de divergence de vues à la fois "sur les développements futurs du groupe et sur le style de leadership"…

"Trois fois patron, trois fois viré"

"Trois fois patron, trois fois viré: ce n’est quand même pas époustouflant comme bilan", lâche quelqu’un qui le connaît bien et l’apprécie beaucoup. Mais alors, qu’est-ce qui fait d’Axel Miller une bonne pioche pour Georges-Louis Bouchez? "Axel est redoutablement intelligent", poursuit notre interlocuteur. "C’est un brillant orateur, capable de captiver son public pendant une heure sans la moindre note sous les yeux. Il connaît bien la réalité du monde économique, il viendra avec un regard différent en politique. Et puis, c’est un très bon négociateur, il a une incroyable faculté de persuasion. Et ça, c’est un atout majeur pour son nouveau job. C’est en cela que c’est une belle recrue pour le MR et son président."