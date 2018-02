La voie royale s'ouvre à Claire Foy

Vous ne connaissez peut-être pas (encore) son nom, mais vous connaissez déjà son visage. Elisabeth d’Angleterre, dans "The Crown" (la série à 100 millions produite par Netflix), c’est elle. Après un Golden Globe en 2017, 2018 la verra dans le nouveau Soderbergh, et le nouveau Damien Chazelle ("La La land").

Grâce à elle, la famille royale britannique reprend des couleurs. En donnant corps – et âme – à la reine, Claire Foy a reconnecté tout un peuple, et même le monde entier, à une fonction que la plupart des non-Britanniques regardaient avec une certaine indifférence. Avec son air à la fois hautain et plein d’humanité, sa silhouette de petite femme au caractère bien trempé, son accent on ne peut plus "posh", elle nous a rendu Elisabeth à la fois proche et iconique. Adorable, mélancolique, attachante dans sa version écossaise, avec foulard sur la tête et bottes aux pieds, elle est aussi implacable lorsqu’il s’agit d’affronter Churchill, de gérer les frasques de son mari, de supporter le mépris de Jackie Kennedy, ou de trouver le meilleur enseignement pour son fils.

Le profil 1984: Naissance le 16 avril

2006: Oxford School of Drama

2011: Première grosse production avec un petit rôle dans "Season of the Witch", face à Nicolas Cage

2013: Elle est Lady Macbeth face à James McAvoy au Trafalgar Studio

2015: Dans la minisérie "Wolf Hall", elle incarne Anne Boleyn

2016: "The Crown" la consacre à l’échelon international

2017: Golden Globe

C’est une toute autre personne qui apparaît aux Golden Globes 2017, lorsque la jeune Claire vient chercher le prix de la Meilleure Actrice dans une série dramatique. Blonde, légère, espiègle, l’actrice de 33 ans sautille jusqu’à la scène. Mais là, elle reprend les choses en main, et c’est avec un port de reine qu’elle déclare solennellement que le monde pourrait "se satisfaire d’avoir plus de femmes actives en son sein". Voilà qui est dit.

Il y a trois ans, Claire Foy n’était connue que d’une poignée d’entre nous. On avait aperçu son joli minois dans "Wreckers", où elle donnait la réplique à Benedict Cumberbatch, et dans l’improbable "Vampire Academy". Puis vint le temps d’Elisabeth. Pas la monarque que nous connaissons bien, au règne le plus long de l’histoire (66 ans, and counting): son illustre homonyme du XVIe siècle, Elisabeth, première du nom (44 ans de règne). Dans "Wolf Hall", Claire Foy incarnait Anne Boleyn, la maîtresse d’Henry VIII, qui elle aussi devait accéder au trône (3 ans et 3 mois) avant de finir décapitée pour adultère et inceste. Puis vint un petit rôle dans "The Lady in the Van", et le casting de "The Crown"…

À présent, le rôle royal qui restera sans doute longtemps emblématique est derrière elle: les producteurs ont choisi Olivia Colman (la détective de "Broadchurch") pour reprendre le sceptre et incarner Elisabeth dans ses années de maturité. Mais une nouvelle carrière s’ouvre pour Claire Foy: on la verra cette année dans quatre films très attendus. Aujourd’hui dans "Breathe", où elle incarne Diana Cavendish, l’épouse du premier tétraplégique à paralysie respiratoire qui réclama, au péril de sa vie, une autonomie complète. On la verra ensuite au casting du nouveau film du réalisateur de "La La land", "First Man", où Damien Chazelle se penchera sur le premier homme sur la lune. C’est à Claire Foy qu’il reviendra de camper Madame Neil Armstrong (qui sera incarné par Ryan Gosling). On la verra également dans un thriller signé Soderbergh ("Unsane"), ainsi que dans la suite des aventures de Lisbeth Salander ("Millenium"). Tout un programme…