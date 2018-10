Lady Gaga | Derrière la star, une actrice est née

Personne ne l’appelle par son véritable nom, Stefani Germanotta. Pas même le générique du film "A Star Is Born" de Bradley Cooper dans lequel elle fait un brillant début au cinéma. Lady Gaga est une artiste et une marque à elle toute seule.

La première fois qu’on a entendu parler de Lady Gaga à Bruxelles, elle assurait la première partie du groupe Pussycat Dolls qui se produisait à Forest National. Entre pop et lingerie féminine. C’était en 2009. Tandis que la carrière des Pussycat Dolls fut très courte, celle de Lady Gaga s’est imposée.

Galère

Cette new-yorkaise, née en 1986 dans une famille aux origines italiennes et canadiennes, sait très vite qu’elle a un véritable don pour la musique. Elle intègre, à dix-sept ans, la Tisch School of Arts à New York. Après quelques années de galère où elle doit cumuler trois jobs, dont celui de serveuse dans un bar à strip-tease, Stefani Germanotta signe, en 2005, un contrat avec Def Jam Records, mais celui-ci est annulé au bout de trois mois pour des raisons un peu obscures.

CV Express 1986: Elle naît à New York et la légende veut qu’à quatre ans déjà, elle commence à jouer du piano

et la légende veut qu’à déjà, elle commence à jouer du piano 2008: Elle sort son premier album simplement intitulé "The Fame"

simplement intitulé "The Fame" 2009: Elle lance la tournée "The Monster Ball Tour" qui engrange plus de 227 millions de dollars

2011: Elle vend 5 millions d’exemplaires de l’album "Born This Way"

de l’album "Born This Way" 2013: Elle est classée, par le magazine Forbes, comme la célébrité de moins de 30 ans la mieux payée au monde avec des revenus atteignant 80 millions de dollars

avec des revenus atteignant 2016: Elle est interdite en Chine après sa rencontre avec le Dalaï Lama

après sa rencontre avec le 2017: Elle tourne "A Star Is Born" sous la direction de Bradley Cooper qui fait ses premiers pas comme réalisateur

sous la direction de Bradley Cooper qui fait ses premiers pas comme réalisateur 2018: Elle soutient publiquement Christine Blasey Ford dans l’affaire qui l’oppose à Brett Kavanaugh

Son nom d’artiste apparaît la première fois vers 2006-2007. Gaga comme le "Radio Gaga" du groupe Queen parce que, d’après un producteur américain qui l’aurait écouté, le chant de Stefani rappelle celui de Freddie Mercury, le chanteur de Queen. Ce qui n’est quand même pas évident de prime abord…

Burlesque et glam

Petit à petit, Stefani se crée un univers entre burlesque et glam. Si Queen l’inspire, Bowie aussi.

Assumant sa nouvelle identité, Lady Gaga quitte New York pour Los Angeles. Là, elle peaufine son premier album "The Fame" et sa première tournée. Chez elle, la musique est directement associée à l’image. C’est en 2009 que "Poker Face", son premier hit, envahit la planète.

Cette même année, le magazine Billboard souligne qu’elle est la troisième artiste à avoir classé trois de ses singles à la première place des charts. Dès ce moment, Gaga est omniprésente sur les radios, dans la presse… À chaque fois, elle apparaît avec une nouvelle coiffure, une nouvelle tenue incroyable… On se souvient notamment de sa robe faite de morceaux de viande… Gaga est too much. Et à un moment, cela fatigue. Comprenant que, vers 2014, sa carrière risque de basculer, elle s’associe avec le crooner Tony Bennett pour l’album "Cheek To Cheek". En septembre 2014, ils viendront ensemble se produire sur la Grand-Place de Bruxelles. Le show est filmé et retransmis en télé.

Relance

Après le succès moyen de "Joanne", son album sorti en 2016, et de la tournée qui suit, Lady Gaga embarque dans le projet cinématographique "A Star Is Born". Soit la quatrième version d’un film qui raconte comment on peut percer dans le showbiz.

Une histoire qui résonne forcément en elle. Et où son interprétation est épatante. De toutes les scènes, ce sont celles où elle apparaît sans maquillage que l’on préfère. Le vrai visage de Lady Gaga enfin éclairé comme il se doit. Après dix ans de carrière musicale, Stefani Germanotta pourrait obtenir un Oscar pour ce rôle. En tout cas, la rumeur va bon train à Hollywood.