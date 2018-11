Laurence Boone, l'économiste qui penchait à gauche

Baptême du feu pour la nouvelle économiste en chef de l’Organisation de coopération et de développement (OCDE). Pour sa première publique depuis sa nomination en juin, Laurence Boone a donné un discours nuancé. A son image…

Elle a survécu. Lorsque Laurence Boone débarque au cabinet de François Hollande en 2014, il lui avait été prédit par beaucoup une mort professionnelle dans le petit milieu (d’élite) des chefs économistes. Mais les mêmes admirent depuis son parcours sans bavures . En bonne joggeuse elle a su gérer son souffle et son effort. La toute nouvelle chef économiste de l’OCDE (depuis le mois de juin) a enfin pris la parole hier. Pour indiquer notamment "peu de signes indiquant que le ralentissement" de la croissance mondiale "sera plus marqué que prévu" mais que les risques potentiels de l’économie "sont suffisamment importants pour être considérés comme alarmants" .

En embrassant un spectre de possibilités aussi large elle ne risque pas d’être contredite. Là où en revanche la personnalité de Laurence Boone se révèle davantage c’est lorsqu’elle ajoute que le soutien de l’économie mondiale passera la prise en compte des "préoccupations des individus concernant l’absence d’amélioration de leur salaire, de leur niveau de vie et des perspectives qui s’offrent à eux" tout en favorisant la concurrence des entreprises. Soulignant que ce faisant et par effet d’enchaînement, si les entreprises se portent mieux, le "pouvoir de négociations des travailleurs" en sortirait renforcé tandis que se produirait une "réduction des inégalités" .

Cette dimension sociale n’est à vrai dire pas nouvelle. Quand elle avait intégré l’équipe de François Hollande à l’Élysée, l’ancienne chef économiste Europe de la Bank of America Merrill Lynch avait affirmé dans les colonnes du Monde qu’elle avait "des inclinations de gauche". Déclaration sans doute sincère et qui, à toutes fins utiles, permet aussi de conserver ses amis et jusqu’à certaines relations.