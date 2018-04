Laurent Brun, le syndicaliste qui n'entendait pas abdiquer

L’un des visages les plus médiatiques de la grogne des cheminots de la SNCF est un benjamin du sérail. Élu en janvier 2017 à la tête de la CGT Cheminots, premier syndicat de l’entreprise, ce communiste lyonnais accumule depuis les faits d’armes.

On lui prête 1,90 mètre sous la toise ce qui en fait l’un des rares à pouvoir regarder Édouard Philippe dans les yeux. Si le Premier ministre a dû ajourner ce week-end son déplacement au Mali c’est un peu à cause lui, Laurent Brun , secrétaire général de la fédération CGT des cheminots.

À l’heure où les Français se montrent divisés quant à leur soutien au mouvement de grève de la SNCF qui doit se poursuivre jusqu’au début de l’été, Laurent Brun assure qu’il ne sera pas l’homme qui enterrera une longue histoire d’acquis sociaux. Au sortir d’une réunion jeudi soir entre les syndicats et la ministre des transports, il s’est contenté de dire aux journalistes qui l’attendaient qu’ils allaient être "déçus" qualifiant le discours gouvernemental de "lunaire" .

Laurent Brun est un fils et petit-fils de cheminots mais il a peu embrassé ce métier. Né en 1979 dans la région lyonnaise, il a d’abord usé ses pantalons sur les bancs de la faculté en entamant des études de biologie.

C’est un partisan du retour au monopole de l’État dans le rail et qui entend faire comprendre aux Français que le "morcellement et l’abandon au privé" ne sont pas une solution . Bien que le plan du gouvernement prévoie de ne toucher aux avantages des cheminots que pour les "entrants" , l’homme s’offusque. Pour lui, " il n’y a pas de raison qu’à travail égal il n’y ait pas de droits égaux " .

Syndicaliste en costume-cravate

Il n’est apparu sur les écrans radars des médias qu’en 2017. Le 20 janvier de cette année-là, il est en effet élu secrétaire général de la fédération des cheminots CGT lors d’un 43e congrès à Saint-Malo. Depuis l’annonce d’une vaste réforme de la SNCF on ne voit plus que lui, vent debout, inébranlable mais courtois. Sur les plateaux de télévision, les téléspectateurs ont pu découvrir un dialecticien calme, vertébré, s’exprimant avec une voix grave et profonde comparable à celle de l’acteur Jean-Pierre Marielle. En costume sombre, avec une cravate de couleur, il se détache de l’image traditionnelle du syndicaliste, tandis que son bouc lui confère un style de mousquetaire moderne.