Le budget flamand dans les mains d'un nationaliste pur et dur... mais jovial

C’est comme si son destin avait été prédéfini… Le nouveau ministre du budget flamand est fils et petit-fils de militants Volksunie et il a sympathisé avec Francken & Cie durant ses études.

On le connaît peu du côté sud de la frontière linguistique mais l’étiquette qu’on lui colle en Flandre suffit à cerner ce nationaliste de 40 ans: bon soldat du parti et bête de somme… Engagé et travailleur. Sa motivation pour ses couleurs est en effet depuis longtemps éprouvée. Et sa généalogie parle pour lui: papa et grand-papa étaient membres de la Volksunie. Le grand-père, Renaat Diependaele, fut même sénateur.