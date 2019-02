Le polémiste Spike Lee tient son Oscar

Il n’en rate pas une pour dénoncer, s’offusquer, et réclamer des quotas. Après 35 ans de carrière, le réalisateur Spike Lee poursuit encore et toujours sa lutte en faveur de la cause afro-américaine…

Spike Lee tient enfin son premier Oscar, reçu ce dimanche. Certes, le prix du meilleur scénario adapté n’est pas une récompense "majeure". Il n’a pas non plus été obtenu pour l’un de ses films les plus emblématiques tels que "Malcom X", "La 25e heure", "He Got Game" ou "Inside Man".

Le réalisateur afro-américain, fer de lance de sa communauté, aurait pu briguer d’autres prix internationaux comme la Palme d’or pour son chef-d’œuvre, "Do The Right Thing", et ce dès 1989. Mais il est content quand même. En témoigne son discours de réception, jovial bien que profondément politique comme il se doit, où il a incité à réfléchir à la prochaine élection présidentielle et à "faire la chose juste", allusion au même "Do The Right Thing".

Depuis quelques années, Spike Lee entretient la polémique avec une régularité de métronome, s’énervant chaque fois qu’un film aborde de près ou de loin "sa" cause, et qu’il n’est pas signé… Spike Lee. Celui qui a baptisé sa maison de production "40 Acres and a Mule", pour rappeler que c’est ce que recevaient les esclaves affranchis après la Guerre de Sécession, avait annoncé qu’il n’irait pas voir "Django Unchained" de Tarantino, "par respect pour la mémoire de ses ancêtres". Dimanche, lors de la cérémonie des Oscars, il a rappelé que son arrière-grand-mère était née esclave, et que sa grand-mère avait économisé toute sa vie pour que son premier enfant puisse aller à l’université.

Le profil • 1957: Naissance à Atlanta • 1983: Diplômé de la Tisch School of the Arts, à New York • 1987: Il signe une série de publicités en noir et blanc avec Michael Jordan • 1990: "Do The Right Thing" triomphe en festivalset décroche une nomination à l’Oscar du scénario • 1999: "Summer of Sam", l’un des sesmeilleurs films • 2006: Il filme un documentaire sur l’ouragan Katrina • 2016: Oscar d’honneur pour l’ensemble de sa carrière

Né à Atlanta il y a 61 ans, Spike Lee a passé toute son enfance à Brooklyn, comme il le dépeindra dans l’autobiographique "Crooklyn" (1994), où il revient non sans humour sur l’ambiance des années 1970 à New York, à grands renfortss de danse, de soul, de tenues colorées… et d’émancipation.C’est bien là son maître mot. Film après film, Spike Lee va chercher à forger une conscience collective américaine. Il commence par de petites chroniques urbaines qui racontent le quotidien comme "Nola Darling n’en fait qu’à sa tête", qui le fait connaître à Cannes dès 1986. Puis vient le temps des discours, avec "Malcolm X" (1992), que Lee produit loin de tout studio pour garder la main mise sur le casting et sur le final cut. Il signe un film sans compromis, portrait d’un contemporain de Martin Luther King, dans une version plus contestataire.

Dans les années 2000, Spike Lee se fait plus discret, ne revenant sur le devant de la scène "que" pour un film de casse (et de commande): "Inside Man", son plus gros succès à ce jour. À Cannes cette année il renoue avec ses premières amours, pour un nouveau film sur la cause afro-américaine: "Blackkklansman" raconte l’histoire vraie d’un journaliste black se faisant passer pour un sympathisant afin d’infiltrer le Ku Klux Klan. Couronné par le Grand prix du jury sur la Croisette, il confirme à présent avec un Oscar bien mérité pour ce scénario "double": un film au message puissamment politique et déguisé en comédie. Du vrai Spike Lee.