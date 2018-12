"Le vrai confort, c'est de ne dépendre de personne"

Maxime Maziers est entré chez Bruneau il y a dix ans. Par la petite porte. Il y a six mois, il a repris l’établissement. Ce lundi, il pourrait décrocher sa première étoile. Retour sur un parcours fulgurant.

Tout le monde peut se tromper. Même les journalistes (oui, oui). Si les astres s’alignent, il se pourrait bien que le jeune chef Maxime Maziers, qui a repris Bruneau le 1er juin dernier, reçoive lundi sa première étoile au guide Michelin. Du coup, on s’est dit qu’il ne fallait pas traîner pour aller à la rencontre de celui qui vient juste d’être couronné "jeune chef de l’année" par le guide Gault&Millau, qu’il fallait passer avant le raz-de-marée.

"Une étoile, c’est important. Je souhaite en avoir une. On travaille pour ça". Maxime Maziers Chef du Bruneau by Maxime Maziers

L’an dernier, alors qu’il venait de reprendre les fourneaux de l’Ecailler du Palais Royal, il avait décroché sa première étoile. Le jeune chef (30 ans) n’avance donc pas en terrain inconnu. "Une étoile, c’est important. Je souhaite en avoir une, on travaille pour ça", nous explique-t-il, attablé dans le restaurant qu’il a repris des mains de Jean-Pierre Bruneau. "Il est possible que des clients se disent que le restaurant a été repris, mais que ce n’est plus Bruneau. Nous voulons confirmer qu’il y a du travail derrière, qu’il y a un certain niveau", précise-t-il. Il connaît également l’importance, pour le business, d’une étoile au Michelin. "On l’a vu quand j’ai pris l’étoile à l’Ecailler, du jour au lendemain, le chiffre d’affaires a été multiplié par 1,5." C’est certain, le business des étoiles a de beaux jours devant lui.

Maxime Maziers ne perd pas de temps. Entré chez Bruneau par la petite porte il y a dix ans, il en gravit les échelons un par un avant de devenir le second de Jean-Pierre, le fondateur de l’établissement qui, naguère, a caressé les sommets avec trois étoiles au Michelin. Parti reprendre la cuisine de l’Ecailler du Palais Royal, il ne savait pas que son ancien chef (lisez mentor) viendrait lui offrir Bruneau sur un plateau. "J’ai grandi dans cette maison. Lorsque Monsieur Bruneau a décidé d’arrêter, il n’a pas trouvé de repreneur. Après mon étoile, il est venu à l’Ecailler du Palais Royal pour voir si je ne voulais pas reprendre", raconte le jeune chef.

Quand il a quitté l’Ecailler du Palais Royal, Maxime Maziers a pris son équipe dans ses valises. Neuf personnes ont décidé de le suivre et aujourd’hui, le second en cuisine de Maxime Maziers n’est autre que Ludo Lanssens, l’ancien chef de l’Ecailler. "Quand je suis arrivé à l’Ecailler, il devait rester quelques mois pour assurer la transition. Mais il n’est jamais parti. Et quand j’ai annoncé que je partais, il est venu avec moi."

Seul maître à bord

Vue en plein écran ©Dieter Telemans

Le plus difficile à gérer? "Les quatre premiers mois, quand vous ne savez pas où vous allez, c’est inquiétant. Il faut prendre les bonnes décisions au bon moment, mais depuis le mois de septembre, cela a bien repris, on sait où va", glisse-t-il, confiant. Pour le moment, Maxime Maziers fait une fois et demie le chiffre que Bruneau réalisait il y a deux ans.

"J’ai réellement ouvert les yeux et compris que j’étais chez moi au début du mois d’octobre. C’est là que j’ai compris que je pouvais faire ce que je voulais." Maxime Maziers

On a voulu cuisiner le chef sur la question de l’héritage de Bruneau, sur la faculté de tourner la page. Pas de doute, Maxime Maziers sait ce qu’il veut. "Je suis le seul maître à bord", répond celui qui fait travailler plus de dix personnes et qui ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Et se défaire du nom de Bruneau, c’est possible? À notre question, le chef se lève pour aller chercher deux cartes de visite. Sur l’ancienne, on voit Bruneau, écrit en grand, avec ajouté dessous, en petits caractères, by Maxime Maziers. Sur la nouvelle carte, le chef prend ses marques et la tendance s’est inversée. Bruneau est écrit en petit, avec, en dessous, en grands caractères, l’inscription by Maxime Maziers. L’ancien second s’affranchit. Plus tard, le nom changera, le restaurant portera le nom du nouveau maître des lieux, mais il ne veut pas brûler les étapes.

Inspiré par la cuisine de sa mère et de sa grand-mère, le parcours de Maxime Maziers n’était pas une évidence. Dans sa famille, du moins. "Lorsque j’ai annoncé mon intention de faire l’école hôtelière, une partie de ma famille s’est demandée ce que j’allais faire là, ils voulaient que je fasse des études d’avocat. Certains dans ma famille considéraient que c’était un sot métier", assure-t-il. C’est pour cette raison que le jeune chef, au sortir de ses études, a toujours choisi le top. "Je ne voulais pas que l’on dise que je faisais un sot métier."

On l’a dit, il n’avait pas prévu de racheter Bruneau. Jusqu’à présent, il se contentait de positions confortables en tant qu’employé. "Pourquoi prendre des risques?" pensait le jeune chef avant de se dire qu’il pouvait peut-être connaître les mêmes sensations en ne dépendant de personne. "C’est ça le vrai confort, ne dépendre de personne", assure-t-il.

"On travaille entre une semaine et demie et deux semaines rien que pour payer le personnel." Maxime Maziers

Au four et au moulin. Lorsque Bruneau est venu le chercher, Maxime Maziers dirigeait la cuisine de l’Ecailler et pilotait la réouverture de la Maison du Cygne, ce restaurant repris par Deborah Abraham. "J’étais pressé comme un citron. Pour l’ouverture, je suis arrivé ici crevé. J’ai réellement ouvert les yeux et compris que j’étais chez moi au début du mois d’octobre. C’est là que j’ai compris que je pouvais faire ce que je voulais, même si Jean-Pierre Bruneau passait encore de temps en temps. A refaire, je m’arrangerais pour être encore plus directement chez moi." Revoilà la question de "l’héritage". Pas évident de renaître à l’ombre de Bruneau. "Comme c’est quelqu’un que vous respectez beaucoup, vous l’écoutez. Mais le but n’est pas de refaire ce qu’il a fait. Nous ne sommes pas de la même génération, il faut aller de l’avant, vivre avec son temps."

35 chefs d’Etat

Vue en plein écran ©Dieter Telemans

Interrogé par L’Echo il y a un an, Maxime Maziers disait ceci: "L’avenir de ce métier dépendra du contexte économique, mais avec les taxes qu’on nous impose, il n’est pas très encourageant." Confirme-t-il? Oui, trois fois. TVA, frais de personnel, précompte, ONSS, gardez-en pour le dessert. "On travaille entre une semaine et demie et deux semaines rien que pour payer le personnel." Tout de même.

Et si Charles Michel venait s’attabler chez lui, que lui diriez-vous. "Rien", s’esclaffe le chef. Le Premier ministre est un bon client. Récemment, lors d’un sommet de l’Otan, c’est Maxime Maziers qui a nourri 35 chefs d’Etat par le biais de sa société d’événements. Car le chef ne se cantonne pas à sa cuisine. Il est actif dans l’événementiel, organisant des repas à l’extérieur, une activité qu’il juge essentielle pour son établissement. "Si vous voulez qu’un restaurant comme celui-ci fonctionne, vous ne pouvez pas faire qu’un restaurant. Vous finirez par arriver à l’équilibre, mais vous ne pourrez pas développer votre entreprise. Vous ferez du bénéfice, mais pas assez pour réinvestir."