LeBron James, un gros panier de dollars

760.000 dollars du centimètre. C’est le prix du basketteur LeBron James selon son nouveau contrat de quatre ans signé chez les Lakers de Los Angeles. Le joueur a quitté son Cleveland natal. Il rejoint la côte Ouest pour un montant de 154 millions.

2.03 mètres, 113 kilos. Plus facile de trouver short et basket que chemise et veston pour LeBron James. Pourtant, avec son nouveau contrat signé chez les Lakers, la star du basket américain a encore prouvé sa capacité à enfiler les deux.

LeBron James, c’est d’abord un sportif hors norme. Il commence en NBA à 18 ans avec la vareuse de son équipe natale, Cleveland. L’équipe le repère en championnat scolaire et a vu juste. Grâce à sa nouvelle recrue, les Cavaliers de Cleveland atteignent les sommets du classement. Et lui d’enchaîner les records. Il devient lors de sa première saison le plus jeune joueur de l’histoire à avoir marqué 2.000 points. En 2009, il annonce son départ pour les Haet de Miami. Sa décision fait l’objet d’une émission spéciale appelée "The Decision" sur la chaîne sportive ESPN. Elle totalise plus de 10 millions de spectateurs. LeBron revient quatre ans plus tard au club de ses débuts. Montant du contrat: 42,1 millions de dollars pour 2 ans. Le joueur enchaîne les records, comme être élu meilleur joueur du championnat à quatre reprises.

Le profil 1984 Naissance à Akron, Ohio

2002 Première Une de Sport Illustrated avec en titre "The Chosed One"

2003 Première saison en NBA

2010 Quitte le club de Cleveland pour Miami. Il y retourne 4 ans plus tard.

2015 Contrat à vie avec Nike. Valeur estimée: entre 400 et 500 millions $

2016 Il offre un premier titre à Cleveland en 52 ans.

2018 Départ pour les Lakers de Los Angeles

Ça marche pour LeBron James. Il saisit la balle au rebond, devient une marque. Et là aussi, il entre dans la légende. En 2015, il signe un contrat à vie avec la marque Nike. Montant estimé: entre 400 et 500 millions de dollars. Une première dans l’histoire de la marque. Même l’ancienne légende Michael Jordan n’y avait pas eu droit.

Un business hors du terrain

LeBron ne se limite pas au ballon orange. Il totalise 6 contrats dont on imagine aisément qu’ils lui évitent les fins de mois difficiles: Coca-Cola, Nike, Kia Motors, Beats by Dre, Blaze Pizza et Intel. Son activité hors des terrains l’entraîne dans le divertissement. Il possède l’entreprise de média Interrupted et la boîte de production SpringHill Entertainment. Exemple de film produit: "More than a Game", qui retrace l’histoire de l’enfant d’Akron, avant d’être le "King LeBron".

Mais le divertissement ne sert pas que l’ego-trip. Le basketteur a financé la réalisation du documentaire "Rise Up. The moment that changed America" par la chaîne History. Le film retrace l’histoire de la lutte pour les droits civils des Noirs américains, sorti à l’occasion du cinquantenaire de la mort de Martin Luther King.

Plus curieux, on retrouve le basketteur du côté des terrains de foot anglais. Ni sueur ni vareuse, mais des parts, encore et toujours. Il détient 2% du club de Liverpool avec sa participation dans la société Fenway Sports Group, également derrière l’équipe de base-ball de Boston. À 33 ans, LeBron James commence une nouvelle aventure. Une de plus.