Leonard Riggio, le Ted Turner des librairies

En 2010 et en 2013, Leonard Riggio, le fondateur de la chaîne et toujours premier actionnaire avec une participation de 19,24%, avait envisagé de reprendre son enfant dans son giron avec l’aide de fonds d’investissement.

Etudiant ingénieur

Le commerce du livre, c’est toute la vie de cet ancien étudiant… ingénieur métallurgique. Pour financer ses études, il se fait engager comme vendeur dans une librairie de l’université de New York (NYU) . Et se prend au jeu.

Très vite, il a l’idée de changer le modèle commercial de la vente de livres, d’une part en appliquant des rabais sur les prix , et d’autre part en faisant de la librairie un endroit cosy où il fait bon flâner, s’asseoir pour feuilleter un bouquin, prendre un café ou grignoter en lisant un journal ou un magazine. Et en élargissant les heures d’ouverture jusqu’à 23 heures .

En 1986, Leonard Riggio reprend la chaîne de librairies de malls commerciaux B. Dalton , amenant sa société au pinacle. Et les nouveaux magasins poussent comme des champignons. À la fin des années 90, Barnes & Noble ouvre en moyenne 90 librairies par an .

À son apogée, la chaîne comptera ainsi plus de 660 librairies et 750 librairies universitaires .

Mais le ver internet est dans le fruit. La concurrence d’Amazon se fait de plus en plus envahissante. La création du site barnesandnoble.com et la diversification vers les liseuses ne sont que des palliatifs. Car la réalité est là: les revenus de Barnes & Noble sont en recul depuis six ans.