Les Grammys atterrissent sur Mars

Face à Jay-Z, Bruno Mars a remporté tous les Grammys auxquels il pouvait rêver. Un total de six pour six nominations. Et surtout les plus enviées. Meilleur album, meilleur enregistrement, meilleure chanson et encore trois dans la catégorie r’n’b… À 32 ans, ce parfait entertainer voit son talent et sa ténacité récompensés.