Silversquare et Befimmo ont inauguré ce lundi leur espace de coworking au sein du bâtiment Triomphe, près de Delta. 4.000 m2 dédiés à l’innovation, et décorés par le designer belge Lionel Jadot.

Quand Design et Coworking se rencontrent

À six ans, il construisait ses cabanes et ses jouets avec des chutes de l’atelier familial de sièges. Adulte, le jeu n’arrête pas, avec les artisans qui matérialisent ses idées: sur un chantier, il croise plus de dix corps de métier, artisanats en voie de disparition dont il cultive la pérennité. Il aime transmettre: la décoratrice Caroline Notté n’a pas oublié son parcours initiatique avec lui. Il s’inspire de l’architecture constructiviste, du collage moderniste, de la sculpture brutaliste ou du road trip (il rentre de l’Himalaya, qu’il a sillonné sur une Royal Enfield).