Lode De Roover, la perfection au bout des doigts

Le cuisinier belge s’est qualifié pour la finale du Bocuse d’Or qui a lieu ce mardi. Sa curiosité et son perfectionnisme pourraient bien le mener à la victoire du prestigieux concours culinaire.

Turin, le 11 juin 2018: Les minuteries, une trentaine, égrènent, implacables, le temps qui s’enfuit. La concentration de Lode De Roover est intense et son visage reste impassible, tendu vers un idéal de perfection. Le jeune chef a déjà remporté la compétition belge l’année précédente, il est rompu à l’exercice. Il y avait 67 pays au départ. C’est la finale européenne du Bocuse d’Or. Il ne restera que 12 équipes en Europe pour prétendre au titre mondial.

Lyon, janvier 2019: Après la victoire samedi de Benoît Brochard de chez Bon-Bon au Trophée du maître d’hôtel, ce sont les cuisiniers qui entrent en scène ce mardi et ce mercredi au Sirha (le salon international de la restauration et de l’hôtellerie). Place à la finale internationale du Bocuse d’Or, le concours conçu en 1987 par la légende des fourneaux, Paul Bocuse, décédé il y a un an presque jour pour jour. Sans doute le concours le plus ardu, le plus prestigieux, le "championnat du monde" de la gastronomie. Pour cette dernière étape, 24 pays participants, dont la Belgique, emmenée par le chef Lode De Roover du restaurant Fleur de Lin, à Zele, en Flandre orientale.

Pêche au homard Lode De Roover est fou de plongée sous-marine. Ce qu’il préfère: allez pêcher les homards en mer du Nord, parce qu’on n’y voit rien et que c’est très compliqué.

Pour gagner le Bocuse d’Or, il faut être une vraie machine de guerre, avoir des nerfs d’acier et avoir acquis des automatismes impensables. Plus encore qu’une histoire de goût, de gourmandise, il s’agit avant tout d’une compétition technique, demandant des compétences inimaginables même dans les plus grands étoilés.

Le temps est un facteur essentiel. 5h35 d’épreuve, deux créations à dresser chaque fois sur 14 assiettes. La préparation est donc primordiale: c’est à un entraînement d’athlètes que les candidats se sont soumis pendant plusieurs mois. Lode a son coach, Jo Nelissen, son second, Piet Van de Casteele, et toute une équipe qui s’est donnée corps et âme, trois jours par semaine, pour être toujours plus efficace le jour J. Chaque seconde compte, chaque geste, rien n’est laissé au hasard.

Le meilleur sera celui qui aura été le mieux préparé et aura résisté au stress intense de cette bataille chronométrée. C’est littéralement dans une boîte (la "box"), comme sur un ring de boxe, que Lode De Roover va combattre. La Région flamande, comme la Norvège par exemple, tend à s’impliquer financièrement, consciente de la reconnaissance internationale d’une telle compétition.

Dimanche sacré Le dimanche est un sanctuaire, préservé du restaurant et du Bocuse d’Or, pour que Lode puisse profiter de sa famille.

Perfectionniste

Lode a officié pour d’excellentes tables du royaume, du Comme chez soi à Bruxelles, à la Bergerie à Namur, au Lijsterbes à Berlare notamment.

Selon René Mathieu, du Château de Bourglinster au Luxembourg et juré du Bocuse d’Or en Belgique, Lode se caractérise par "une extraordinaire détermination et une sensibilité exceptionnelle. Il a été mon stagiaire et déjà, il était travailleur, très calme et courageux. Et, surtout, curieux!" Il sera là, mardi, pour soutenir son favori, il le lui a promis: "C’est comme dans un stade de foot, ça va crier!" Lode De Roover est un grand sportif, il en a le mental, c’est une qualité utile pour le Bocuse d’Or.

Barbara, l’épouse de Lode qui travaille à la Fleur de Lin avec lui, vante son perfectionnisme. Il est toujours en recherche. "Mais, dit-elle en souriant, ce n’est pas toujours positif. Il aime les obstacles, la difficulté."

Le profil 21 novembre 1983: Naissance

2002: Diplômé de l’école hôtelière "Ter Groene Poorte", à Bruges

2010: Lauréat du concours du meilleur chef belge "Prosper Montagné" 2011

2013: Ouverture du restaurant Fleur de Lin

Juin 2018: Qualifie la Belgique à Turin pour la finale mondiale du Bocuse d’Or