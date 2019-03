Loujain Al-Hathloul, un combat contre l'obscurantisme

"La remise de ce titre représente le droit humain qui nous est cher", explique Sébastien Van Bellegem, doyen de la faculté de sciences économiques, politiques et sociales de l’UCL. "Nous espérons vivement pouvoir l’accueillir le plus rapidement possible pour lui remettre la distinction en mains propres", ajoute Sébastien Van Bellegem. Le titre de Loujain sera en effet remis à ses deux sœurs, Alia et Lina, qui ont étudié à Louvain-la-Neuve. Comme de coutume, deux "marraines" ont prononcé l’éloge de la lauréate. En l’occurrence, il s’agissait de deux sociologues, Laura Merla et Ghaliya Djelloul.