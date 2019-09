Marc Veyrat, le chef au chapeau attaque le Michelin

Marc Veyrat présente un parcours singulier dans l’univers de la gastronomie française. Il apprend la cuisine dans la ferme-auberge de ses parents. Pour arrondir ses fins de mois, il exerce aussi les métiers de berger et de moniteur de ski. L’école hôtelière? Il abandonnera très vite et décide de travailler dans deux restaurants où il se fera renvoyer. Mais il persiste dans cette profession et ouvre un restaurant avec sa sœur, Marie-Ange. Il a alors 28 ans et après huit années passées aux fourneaux, il cède ses parts de l’auberge à sa sœur.