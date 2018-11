Marcia De Wachter, la banquière devenue entrepreneuse

Mais elle va surtout se lancer dans une carrière d’entrepreneuse. Elle a créé récemment sa société Brain@Trust . Celle-ci a pour objet social la consultance et le conseil en management (avec des apports en matière de psychologie, domaine qui l’a toujours fascinée), l’exercice de mandat d’administrateur ou encore la participation à des débats et conférences. Dans le Tijd, elle a récemment indiqué qu’elle avait toujours rêvé d’entreprendre, soulignant que ses grands-parents étaient les brasseurs de la bière Vedett .

À la BNB, cette détentrice d’une maîtrise en sciences économiques appliquées de l’université d’Anvers et d’un master of arts in economics de Chicago a toujours été considérée comme la "protégée" de l’ancien gouverneur, Alfons Verplaetse, étiqueté CD&V. Il est vrai que ce n’est pas vraiment banal de voir une porte-parole accéder par la suite au rang de directeur et même de vice-gouverneur de la Banque. Elle avait été ensuite "rétrogradée" au poste de directrice pour des raisons d’équilibre politique au sein du comité de direction (ce qu’elle n’a jamais vraiment digéré).