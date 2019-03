Mark Karpelès, la face cachée du baron du bitcoin

Son procès s’est ouvert à Tokyo en juillet 2017. Il est accusé d’avoir falsifié des données informatiques dans le but de créer la somme virtuelle d’un million de dollars et d’avoir détourné des fonds commerciaux "dans le but de couvrir des frais personnels, avec manquement aux obligations découlant de sa charge", selon l’acte d’accusation. Un détournement d’une somme de 341 millions de yens (soit 2,7 millions d’euros), qu’il aurait dépensée dans l’achat de droits de logiciels et dans la location d’un appartement lui coûtant 1,4 million de yens par mois.