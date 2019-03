Mark Rutte, un Premier ministre en mauvaise posture

Au lendemain du drame à Utrecht et à la veille du scrutin, une partie de l’opinion publique a pointé l’empressement du Premier ministre de dénoncer un acte de terrorisme sans preuve à l’appui. Il s’est déclaré le défenseur des valeurs démocratiques alors que l’hypothèse de problèmes relationnels pouvait en fait s’avérer le motif du tueur.

De fait, ce manque de majorité à la Première chambre risque d’emblée de mettre le gouvernement en mauvaise posture pour mener à bien dossiers et réformes à l’agenda : mesures sur le climat, réforme des retraites, assouplissement de la procédure de licenciement, crise du logement. Pour avancer, la coalition va devoir composer avec les écologistes de Groenlinks et les travaillistes du PvdA qui, eux, sont donnés gagnants du scrutin d’aujourd’hui.

Beau bilan

Malgré tout, Mark Rutte a un beau bilan de réformes à son actif. Au plus haut des années de crise, la mise en œuvre de mesures d’économies administratives (fusion des communes, fermetures de consulats) et sociales (retraite à 67 ans, plafonnement des indemnités de licenciement, aides dégressives aux chômeurs) permet de réduire les dépenses sans créer de perturbations sociales. Une prouesse pour un Premier ministre.

Relations internationales houleuses

Sur la scène internationale, Mark Rutte est moins diplomate. Les relations avec la Russie sont brouillées. La Haye accuse directement Moscou d’être responsable du crash du vol MH17. Des agents russes ont aussi été surpris en train d’espionner le siège de l’Organisation mondiale pour l’interdiction des armes chimiques à La Haye. Avec la Turquie, les relations diplomatiques ont été rompues pendant plus d’un an.

Sur la scène européenne, Mark Rutte va à contre-courant des idées d’Emmanuel Macron sur une Europe plus fédérale. Technocrate, le Premier ministre néerlandais est avant tout partisan de l’achèvement de l’union bancaire et d’un respect absolu des règles budgétaires. On lui prête aussi des ambitions pour accéder à un poste-clé de l’Union européenne après la fin de son mandat aux Pays-Bas.