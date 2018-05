Markus Villig, un Estonien de 24 ans pour doubler Uber

En 2013, Markus Villig crée Taxify . Il a 19 ans et termine ses études secondaires. Pour entrer en informatique à la Tartu University, il lance son application, un ersatz d’Uber .

Aujourd’hui, des millions d’utilisateurs ouvrent Taxify chaque jour et la start-up, valorisée actuellement à plus d’un milliard de dollars , s’est implantée dans une quarantaine de villes . Grâce à un tour de table mené par le géant Daimler, Markus Villig est propulsé à la tête d’une licorne. Il doit à présent se rendre au front contre Uber, un concurrent qui montre des faiblesses.

Entrepreneur précoce

Sur les bancs de l’université, il voit sa jeune pousse exploser à Tallinn, la capitale estonienne. Une dizaine d’employés y travaille déjà à temps plein. Il convainc ses proches amis et sa famille de s’inscrire et l’application gagne ensuite en popularité dans le pays. Villig abandonne alors sa formation pour se consacrer pleinement à Taxify. Il rejoint ainsi le groupe très fermé des millionnaires sans diplôme aux côtés de Mark Zuckerberg (Facebook) et Bill Gates (Microsoft).