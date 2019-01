Maxime Prévot, le dauphin propulsé

Maxime Prévot se présente alors sur les listes namuroises du cdH aux élections communales de 2006, à l'issue desquelles il devient échevin de la Cohésion sociale, du Logement et des Sports. Il fera un bref passage à la Chambre en tant que député fédéral entre 2007 et 2009, puis député wallon depuis juin 2009, ce qu'il est toujours.

Le 5 mars 2012, Maxime Prévot reprend déjà un flambeau. Non pas celui de Benoît Lutgen cette fois-ci, mais celui de Jacques Étienne, comme bourgmestre de Namur. Quelques mois plus tard, il se présente comme tête de liste aux élections communales à Namur. Il obtient 13.549 voix de préférence , résultat historique pour cet humaniste dans une ville qui a longtemps été dirigée par des socialistes. Il poursuit donc son mandat de bourgmestre.

Il se présente ensuite comme tête de liste à la Région wallonne aux dernières élections de mai 2014 et obtient près de 22.000 voix de préférence. Le 22 juillet de la même année, il est nommé vice-président du gouvernement wallon, aux côtés du président de l'époque Paul Magnette (PS), et ministre des Travaux publics, de la Santé de l'Action sociale et du Patrimoine.

Le 28 juillet 2017, un peu plus d'un mois après la décision du cdH de faire basculer le PS dans l'opposition à la Région, Prévot décide de mettre fin à son mandat ministériel pour se consacrer à sa commune en vue des élections d'octobre 2018. Élections communales à l'issue desquelles il est réélu et repart pour un deuxième mandat de bourgmestre à Namur.

Namurois à 99%...

Alors, Prévot, un vrai Namurois? Pas à 100%. Avant d'arriver à Namur, à l'âge de 7 ans suite au divorce de ses parents, Maxime Prévot est passé par Mons , où il est né le 9 avril 1978 puis par le Grand-Duché de Luxembourg , où son père travaillait comme informaticien, et ensuite Arlon , où ses parents ont résidé avant de divorcer. Il quitte la Lorraine belge à l'âge de 7 ans pour s'installer à Dave et terminer ses études secondaires à l'Institut Saint-Berthuin de Malonne.

"Ni de gauche ni de droite"

Maxime Prévot se présente comme n’étant "ni de gauche ni de droite, je suis pour les gens et le bon sens", à l'image de l'arbitre de foot qu'il était durant ses études et de l'humaniste qu'il est aujourd'hui. Il fait partie d'une tranche de jeunes politiciens aux horizons plutôt laïques, mais aime à répéter qu'en plus de sa fête laïque, il a fait sa petite communion. Réticent aux réseaux sociaux et surtout à Facebook, qu'il "apprécie, mais devient de plus en plus le déversoir du ressenti du moment", il n'hésite toutefois pas à utiliser ces outils pour communiquer directement avec les citoyens.