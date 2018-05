Parmi les autres bienfaiteurs de Michael Cohen figure l’opérateur de télécoms AT&T (600.000 dollars), qui a reconnu les versements, non sans gêne. "Tout ce que nous avons fait était légal et légitime" , a ainsi indiqué Randall Stephenson, le patron d’AT&T, mais "notre collaboration avec Michael Cohen représente une grave erreur de jugement" . Le directeur des affaires juridiques du groupe, Bob Quinn, a d’ailleurs été poussé vers la sortie.

Fidèle parmi les fidèles

Michael Cohen a monnayé la proximité qu’il entretenait avec Donald Trump et touché des millions de dollars via une société écran. Mais depuis quelques mois, et les scandales à répétition impliquant son avocat – mi-avril le FBI a perquisitionné les bureaux à New York de Michael Cohen – le président s’est éloigné de celui qu’on surnomme "le pitbull de la tour Trump". Michael Cohen, qui est entré au service de Donald Trump au milieu des années 2000, est reconnu pour sa loyauté sans faille. Fidèle parmi les fidèles, le juriste de 51 ans faisait d’ailleurs pratiquement partie de la famille Trump, dînant régulièrement à la même que les enfants du locataire de la Maison-Blanche. "Si quelqu’un fait quelque chose que M. Trump n’aime pas, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour régler le problème au profit de M. Trump. Si vous faites quelque chose de mal, je vais venir, vous attraper par le col et je ne vous lâcherai pas tant que ce ne sera pas terminé", expliquait-il à la chaîne ABC en 2011. En septembre 2017, il en rajoutait au cours d’un entretien avec Vanity Fair et se disait prêt "à prendre une balle" pour le grand patron.