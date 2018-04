Mike Pompeo, un faucon diplomate en chef des Etats-Unis

Il zappe la Russie

C’est Mike Pompeo qui présentait au président Trump les briefings quotidiens de la CIA. Selon une source haut placée des renseignements américains, citée par le Washington Post, Pompeo zappait régulièrement les éléments concernant la Russie qui se trouvaient repris dans le briefing, histoire de ne pas fâcher son patron.

Sa lettre à Soleimani

Qasem Soleimani est l’un des hommes les plus puissants du régime iranien. C’est lui qui commande la force Al-Qods, l’unité d’élite des Gardiens de la révolution islamique présente notamment en Syrie et en Irak. Une influence au Moyen-Orient que Pompeo voit d’un mauvais œil (comme tous les Américains) et il ne s’est pas gêné pour l’expliquer dans une lettre qu’il a adressée à Soleimani. "Il a refusé d’ouvrir la lettre", a-t-il expliqué lors d’une conférence en décembre 2017, ajoutant que cela ne lui avait "pas brisé le cœur".