Muriel De Lathouwer: EVS se prive de son énergique capitaine

Maths et plongée sous-marine

Parmi ses occupations extra-professionnelles, Muriel De Lathouwer cite la gastronomie, les voyages, la plongée sous-marine et… le foot, qu’elle a appris à apprécier comme téléspectatrice grâce aux technologies d’EVS, confia-t-elle un jour lors d’une conférence au Cercle de Lorraine. Et puis, il y a les maths. Lorsqu’elle était en humanités, elle a même représenté son école aux Olympiades de mathématiques.

Distinctions

Elue ICT Woman of the year 2017 par le magazine Data News, elle faillit bien récidiver quelques mois plus tard en figurant parmi les 10 finalistes du Manager de l’année organisé par Trends- Tendances. Le prix fut finalement attribué à Marc Raisière, le CEO de Belfius.

La cause des femmes

Muriel De Lathouwer a toujours tenu à promouvoir l’accès des femmes au sein des conseils d’administration des entreprises belges, notamment via le réseau Woman on board. Ce qui ne l’empêche pas de réagir avec humour lorsqu’on l’interroge sur la question: "On me demande souvent ce que cela fait d’être une CEO femme, je réponds que je n’en sais rien, n’ayant jamais été CEO homme!" répondit-elle un jour à L’Echo.