Narendra Modi, le visage de l'Inde nationaliste

La plus grande démocratie du monde, comptant 1,3 milliard d’habitants, a réélu ce jeudi le nationaliste hindou, Narendra Modi, après six semaines de vote.

Le célèbre "homme du peuple", Narendra Modi, a été reconduit ce jeudi pour un mandat de cinq ans en Inde. Doté d’un sens politique redoutable et pratiquant une ultra-personnification du pouvoir, il a fait tourner cette élection autour de sa personne. Fils d’un vendeur de thé du Gujarat, région de l’ouest de l’Inde, le Premier ministre indien est devenu l’un des hommes politiques les plus puissants d’Asie. Les élections législatives indiennes ont été les plus grandes jamais organisées au monde, avec 900 millions d’électeurs.