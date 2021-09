Olivia Ronen, l'avocate du "diable"

"Il faut une part d’inconscience pour se lancer, mais c’est pour ce genre de dossier que je fais ce métier." À 31 ans, Olivia Ronen ne manque pas de cran. Et c'est tant mieux. Car, ce mercredi, elle qui, jusqu'à présent fuyait la lumière, va se retrouver on ne peut plus exposée sous les feux des médias. Alors que s'ouvre l'historique procès des attentats terroristes du 13 novembre 2015 (130 morts et plus de 500 blessés), c'est en effet à cette jeune avocate du Palais de justice de Paris que sera confiée la défense de Salah Abdeslam, le seul survivant des commandos terroristes. Autant dire l'image du "mal absolu".