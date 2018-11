Où sont les femmes à la BNB?

L’ancien vice-Premier ministre Steven Vanackere intégrera en janvier prochain le comité de direction de la Banque nationale, ce qui signifie que plus aucune femme ne siégera dans ce comité... très politisé.

Patrick Juvet le chantait il y a déjà plus de 40 ans. Mais son célèbre "Où sont les femmes?" colle pourtant parfaitement à la situation actuelle de la Banque nationale de Belgique (BNB). La nomination de l'ancien vice-Premier ministre Steven Vanackere au comité de direction de la Banque nationale signifie aussi qu'il n'y aura plus aucune femme , dans un comité qui compte pourtant sept directeurs.

On ne trouve qu’ une seule femme au conseil de régence: Fabienne Bister. La directrice sortante Marcia De Wachter n’a pas caché sa déception en tweetant rageusement qu’"il y aura bientôt plus d’hommes de Frère que de femmes" à la BNB. Une allusion à la nomination controversée en avril dernier de Cédric Frère, petit-fils d’Albert Frère, au conseil de régence.

A cela s'ajoute le fait que la direction de la BNB est très politisée. Outre le gouverneur Jan Smets (CD&V) et le vice-gouverneur Pierre Wunsch (MR), on y trouve cinq directeurs: Tom Dechaene (N-VA), Tim Hermans (Open Vld), Jean Hilgers (cdH), Vincent Magnée (PS) et, bientôt, Steven Vanackere (CD&V).