Patrick Soon-Shiong, le chirurgien panseur du journalisme US

500 millions de dollars

De l’argent censé permettre à ce journal de prendre le train de la digitalisation et de mettre un terme à la coupe des effectifs et à la valse interminable des rédacteurs en chef, mis sous pression face au défi du développement numérique. "Une nouvelle ère commence" , a annoncé le nouveau propriétaire.

Aider le journalisme local

Pour y parvenir, le médecin milliardaire, en quête de stabilité, a nommé Norman Pearlstine au poste de rédacteur en chef. Un homme expérimenté qui est un ancien du Wall Street Journal, Time Magazine et Bloomberg News. Il "bénéficie non seulement d’une expérience incroyable et d’une connaissance parfaite de comment marche une rédaction, mais il est aussi moderne et visionnaire", a justifié l’ex-chirurgien. Patrick Soon-Shiong prévoit également de réinstaller les 800 employés dans la banlieue de Los Angeles et donc de quitter le bâtiment historique que la rédaction occupait depuis 1935.