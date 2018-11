Petro Porochenko, un président cerné de tous côtés

Le président ukrainien Petro Porochenko est à un moment charnière de son mandat. Il doit affronter les foudres de l’électorat de son pays alors que le conflit avec son puissant voisin russe se réveille.

Il devait être le président de la paix lors de son élection en mai 2014 aux premières heures des combats dans le Donbass. Alors que son mandat s’achève, Petro Porochenko et la société ukrainienne tirent le bilan d’un premier quinquennat riche en promesses mais mitigé en termes de résultats. L’homme d’affaires accompli n’aura pas réussi son dernier pari politique, celui de redresser un Etat en banqueroute et victime d’une OPA agressive.

Des alliances multiples et une intelligence politique

Vue en plein écran Petro Porochenko a gagné les élections ukrainiennes de 2014 au premier tour, en capitalisant sur sa participation active à Euromaïdan. ©EPA

Le profil 1965 Naissance à Bolhgrad (région d’Odessa)

1989 Diplômé d’économie à l’université de relations internationales et de droit de Kiev

1993 Création de UkrproInvest, sa première entreprise et naissance de l’empire Roshen

2000 Fondation de son mouvement politique, Solidarité

2014 Elu président de l’Ukraine au premier tour

Né dans le sud-ouest ukrainien en septembre 1965, ce fils de directeur d’usine a suivi une trajectoire classique pour un homme politique ukrainien post-soviétique. Après des études d’économie à l’université de Kiev, Petro Porochenko connaît un rapide succès économique au début des années 1990, dû à ses investissements dans le cacao et les confiseries via son entreprise Roshen, qui lui permettra d’amasser une fortune estimée à plus d’un milliard de dollars au début des années 2010. Sa carrière politique commence en 1998, en tant que député du Parti social démocrate au pouvoir, avant de fonder son mouvement, Solidarité, et de participer à la fondation au début en 2001 du Parti des régions, d’où sera issu le président déchu en 2014, Viktor Ianoukovitch.

Tour à tour soutien d’un camp ou de l’autre, il occupera de brèves fonctions ministérielles sous divers gouvernements en 2005 et 2012 et usera de cette faible visibilité dans le paysage politique pour se positionner en égérie des aspirations démocratiques et pro-occidentales lors des élections présidentielles de 2014, exploitant sa participation active aux deux révolutions ukrainiennes, en 2005 et 2014.

Un premier mandat décevant

Vue en plein écran Au bout d'un mandat difficile, la popularité de Porochenko est en berne, plombée par plusieurs scandales de corruption et une inflation problématique. ©EPA

Cinq ans après les événements du Maïdan, celui qui portait les espoirs de toute une société et avait la confiance des chancelleries occidentales se retrouve pourtant isolé. Du point de vue géopolitique d’abord, car malgré ses efforts acharnés pour faire reconnaître la Russie comme un agresseur dans le Donbass et en dépit du soutien sans faille de la plupart des chancelleries occidentales à l’Ukraine, le conflit s’enlise et l’application des accords de Minsk reste plus qu’aléatoire. Politiquement ensuite, puisque son mandat a été marqué par de nombreuses polémiques qui ont terni l’image d’homme intègre qu’il faisait valoir en 2014. Son incapacité à traduire en justice les responsables des tueries du Maïdan et d’attaques sur des activistes de la société civile, l’inflation galopante que subit l’Ukraine depuis le début du conflit et le retard pris pour implanter les réformes anti-corruption et pro-européennes lui attirent les foudres d’un électorat qui ne le place qu’en quatrième position dans les sondages en vue de la présidentielle.

Face à cela, il capitalise aujourd’hui sur le besoin d’indépendance de l’Ukraine et défend l’idée de la continuité politique pour assurer la sécurité du pays. Celui qui avait fait campagne en 2014 pour "une vie meilleure" s’affiche aujourd’hui sur les murs sous un slogan ferme: "langue, foi, armée!"