Philip Lane, le Peter Praet irlandais entre en piste

Lane entre en piste au moment même où le spectre d’une récession refait surface à la suite de la guerre commerciale menée par le président américain Donald Trump. Pas de quoi effrayer ce fan de football qui soutient Liverpool, récent vainqueur de la Champions League, et l’équipe nationale irlandaise. Dans le milieu des banquiers centraux, on l’estime parfaitement paré pour la fonction. On évoque un "excellent économiste", qui sait demeurer calme en toutes circonstances. Il est ouvert aux nouvelles idées et capable, dit-on, de penser "out of the box". Voici quelques années, certains journaux irlandais l’avaient même cité comme un potentiel prix Nobel d’économie.