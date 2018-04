Philippe Dubois, le nouveau recteur de l'UMons

Suspense….? Pas vraiment. Même s’il faudra attendre jeudi midi pour qu’une annonce officielle soit faite, on notera que le Pr Philippe Dubois est seul à se présenter . "Mais quoi qu’il arrive, je ne serai pas recteur pendant neuf ans" , précise-t-il d’emblée. "Huit tout au plus… Si je suis plébiscité" . La loi n’autorise en effet plus que deux mandats de quatre ans à la tête d’une université en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Pour ce chimiste spécialiste des matériaux polymères et des nano-composites, les défis qu’il se propose de relever (dès le 1er octobre prochain) concernent d’abord les étudiants et la recherche scientifique. "Les liens entre l’éducation et la science sont indispensables, dit-il. Tout comme l’ancrage régional ‘ouvert sur le monde’, d’une université telle que la nôtre". Le jeune quinquagénaire sait de quoi il parle. Tout au long de sa carrière, il a aussi distillé son savoir à l’université de Liège, à la Michigan State University (USA), l’université de Luxembourg et la Zhejiang University (Chine)…