Phoebe Waller-Bridge, la folie en état de grâce

Elle conquiert le monde à la vitesse grand V, et la pluie d’Emmy reçus ce week-end ne va pas la ralentir. Son nom: Phoebe Waller-Bridge, la comédienne derrière "Fleabag". Sa particularité: parler sans filtre à la caméra, et au cœur du spectateur.

Pour comprendre qui se cache derrière Phoebe Waller-Bridge, la comédienne/scénariste anglaise de 34 ans, il faut s’intéresser d’abord à son alter ego. Désemparée par la mort brutale de sa meilleure amie , Fleabag (littéralement "sac à puce", c’est-à-dire "clocharde, bonne à rien"), donc, traîne sa silhouette de fille longiligne de fête en pub, et de vernissage en stage pour aller mieux. Sans succès. Mais avec cet esprit non-sens que le monde entier envie à nos voisins British. Autour d’elle, une sœur désabusée… Une belle-mère artiste peintre qu’on a envie de baffer – Fleabag le fera pour nous… Et puis celui dont elle vient de tomber amoureuse: un homme "absolument craquant"… mais prêtre.

On l’a compris: Phoebe Waller-Bridge n’est pas n’importe qui. Surtout lorsque l’on comprend le caractère partiellement autobiographique de son personnage. Dans la vraie vie, Phoebe Waller-Bridge est issue d’une famille de propriétaires terriens du Sussex. Mais, comme chacun sait, la gentry et les arts font bon ménage, et la voilà qui étudie à la célébrissime Royal Academy of Dramatic Art. Elle multiplie les expériences, dont une courte scène avec Meryl Streep dans "La dame de fer" (2011). Mais c’est un one woman show présenté au Fringe d’Edimbourg, en 2014, qui va lancer la machine.