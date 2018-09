Pierre Leclercq, le Bastognard à la tête du design Citroën

Citroën a un nouveau directeur design et il est Belge, de Bastogne pour être précis.

L’histoire des designers automobiles belges est souvent la même. Des jeunes passionnés dessinent des voitures depuis leur plus tendre enfance, attrapent le virus et se lancent dans le rêve fou de devenir designer automobile pour un grand constructeur. Cette histoire est aussi celle de Pierre Leclercq , un Bastognard qui a tout misé sur une carrière où les places sont chères. Aujourd’hui, il devient directeur du style de Citroën .

Dans le groupe PSA (Peugeot Citroën, Opel) seul Jean-Pierre Ploué, le directeur design de tout le groupe sera encore au-dessus de lui. "Après 23 ans en tant qu’expatrié, revenir à Paris c’est un peu revenir à la maison. Travailler dans ma propre langue sera bien plus confortable", nous dit Leclerc. "Le projet chez Citroën était très attrayant. La marque a une histoire incroyable et j’ai une grande confiance dans Jean-Pierre Ploué et Carlos Tavares (le CEO de PSA)", ajoute-t-il.